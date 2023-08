Poco dopo le 15 i vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti a Castagnole Piemonte per l'incendio di un tetto.

Ad andare i andare in fiamme è stata la copertura di una casa rurale in via Garibaldi.

Sul posto le squadre 51 Lingotto e quelle dei volontari di Carmagnola e Santena. I vigili con l'autoscala hanno contenuto l'avanzamento del fuoco che aveva coinvolto anche i pannelli solari su una parte della falda.

Dopo quattro ore le operazioni terminate con nessuna persona coinvolta.