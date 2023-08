ABÙN Gelateria e yogurteria a Saluzzo continua ad essere il punto di riferimento per gli amanti della dolce freschezza a km0

Dopo quasi 20 anni, lo spirito è sempre quello: servire un buon gelato artigianale a km0. Esattamente il proposito che ebbero, nel 2005, i titolari del bar Turn Over, adiacente la gelateria e a cui, ancora oggi, dedicano con la stessa passione tempo e pensieri per avere un locale sempre allineato su qualità e novità: scelta delle materie prime di alta qualità e un occhio alle tendenze per soddisfare sempre la clientela.

Infatti nel tempo la gelateria è diventata anche yogurteria, così come sono stare introdotte le granite artigianali e, novità di quest’anno, i Bubble Tea, street drink molto di moda a base di sciroppi vegani con tanta frutta e che rappresentano un sano e fresco bere rispetto alle normali bibite in commercio.

I gusti dei gelati, ne girano oltre 30 in una stagione, vanno dalle creme classiche o variegate ai gusti frutta della stagione, e sono sempre una corsa ad essere assaggiati perché, oltre alle caratteristiche di qualità, sono anche buonissimi!

Il locale, piccolo ma ben ottimizzato, consente alle code di smaltirsi velocemente fra una chiacchiera e l’altra dei passanti all’incrocio delle 2 piazze centrali di Saluzzo, Piazza Cavour e Piazza Garibaldi.

Per la Festa di San Chiaffredo è sicuramente una meta indimenticabile per godersi una pausa di sana e buona freschezza.

DABÙN Gelateria e Yogurteria - Piazza Garibaldi 19 - Saluzzo (CN) - Tel 349.6890840