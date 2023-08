Torino, città per universitari: è fuori dalle 10 città più care per affitto di stanze singole e doppie

Che Torino sia una città sempre più a misura di studente universitario è noto. E a ribadirlo, con forza, è una classifica che non vede il capoluogo piemontese tra le prime dieci. Un paradosso? No, perché la classifica è quella delle città più care in termini di costi per stanze singole o doppie.

Un nuovo anno accademico è alle porte e gli studenti si guardano intorno, cercando città che abbinino all’offerta accademica un costo della vita sostenibile. Nella classifica delle città più care, in termini di stanze singole, vince ovviamente Milano: il prezzo medio della singola è di 626 euro. Secondo posto per Bologna, sul gradino più basso del podio Roma. A seguire città come Firenze, Modena, Bergamo, Padova, Verona, Venezia e Brescia. A Torino, fuori dalla top 10, si spende circa 350 euro per una stanza.

E le doppie? Anche in questo caso Torino fuori dalla top ten. Il capoluogo lombardo rimane sempre in prima posizione con 348 euro. Il prezzo medio, a Torino, si attesta vicino ai 220 euro.

Più in generale si registra un + 34% di offerte delle stanze singole, con un incremento della richiesta pari al 27% rispetto al 2022.