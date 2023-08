Le montagne piemontesi si “sbriciolano”, frana in Valle Argentera: 30 persone bloccate a Sauze di Cesana

Strada interrotta per frana - immagine d'archivio

Si sgretolano le montagne piemontesi. Dopo il disastro di Bardonecchia, due frane, probabilmente a causa delle piogge, hanno bloccato il passaggio di un sentiero sterrato che attraversa una zona turistico-naturalistica vicine a diverse aree camping della valle Argentera a Sauze di Cesana.

Alcune persone, una trentina tra turisti e non, che si erano addentrate con le automobili, sono rimaste isolate. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che stanno predisponendo l’evacuazione anche con utilizzo escavatori e con l’invio elicottero drago per recuperare le persone rimaste intrappolate a causa della strada interrotta. Le squadre hanno prestato assistenza ad automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati. Dalle prime ore del mattino inviate pale gommate per la rimozione dei detriti ed il ripristino della viabilità.

I turisti sono stati ospitati nella notte dalle strutture ricettive del territorio.