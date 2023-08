Orinatoi a forma di bocca di donna: bufera sulla palestra McFit Torino

"Per invocare l'arte e la censura bisogna che anche nei bagni femminili ci siano water con una bocca barbuta maschile. Così anche le donne potranno urinare in bocca ai maschi" aggiunge in un post su facebook il consigliere comunale, Silvio Viale.

"Gli orinatoi a forma di bocca di donna nella palestra McFit di Torino sono raccapriccianti. Secondo la palestra siamo tutti e tutte colpevoli per il fatto di non aver compreso l’intento artistico di questa installazione, ma si tratta di una giustificazione indecente quanto il gusto di chi ha installato un wc che umilia le donne e che invoca il patriarcato. Ci va coraggio a celare il sessismo dietro ad una scelta di design. Dalla McFit avrebbero fatto bene a non aprire bocca, se non per chiedere scusa". afferma Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte