Cane abbandonato a Venaria: il Codacons denuncia il responsabile che l’ha legato alla ringhiera ed è scappato

Un cane abbandonato, legato a una ringhiera. Una scena che troppo spesso avviene in Italia, ma che a Venaria Reale ha un epilogo differente. Sì, perché il cane è stato “salvato” e il proprietario, fuggito in auto, denunciato dal Codacons.

A raccontare l’episodio il sindaco Fabio Giulivi: “In corso Garibaldi una vettura si è fermata, ha legato questo bellissimo cucciolone ad una ringhiera, ed è fuggita via.

Fortunatamente alcuni passanti hanno assistito all'episodio riuscendo a prendere il numero di targa del veicolo”. “E’ intervenuta quindi la nostra Polizia Municipale che ha messo in sicurezza il povero cane, avviando subito le indagini per risalire ai proprietari e far luce sull'episodio. Ricordo in questa occasione che l'abbandono o il maltrattamento di animali rappresentano reati penali”. Il sindaco ha poi concluso: “I cani chiedono solo un pò di affetto e nulla di più. Danno amore incondizionato ma ancora oggi vengono abbandonati”.

Ma la vicenda non è finita qui. Assofido, il nuovo dipartimento del Codacons finalizzato alla tutela e alla salvaguardia dei diritti degli animali, ha infatti denunciato alla Procura della Repubblica di Torino, quanto accaduto.

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Per questo, Assofido-Codacons ha chiesto alla Procura di Torino – nella denuncia presentata in questi giorni - di utilizzare “ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari per accertare quanto esposto ed in caso positivo di verificare il configurarsi di eventuali illeciti e responsabilità, oltre che, in caso affermativo, di esperire l’azione penale”.

L’abbandono di animali rimane infatti, oltre a essere un crimine, una piaga più diffusa di quanto non si creda. In base ai dati della Lav, si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. E le conseguenze dell’abbandono non finiscono qui: chi abbandona un cane, infatti, non commette esclusivamente un illecito penale, ma si potrebbe rendere responsabile di omicidio colposo nel caso in cui gli animali abbandonati provocassero incidenti stradali mortali.