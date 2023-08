Non c’è pace in tangenziale: auto perde una ruota e colpisce un veicolo in transito: un ferito

Ennesimo incidente autonomo nelle strade attorno a Torino: l’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto all’altezza di Stupinigi in direzione Milano, sulla tangenziale Sud.

Un veicolo ha perso il controllo in curva, perdendo una ruota che e colpendo un altro veicolo in transito. Il conducente del primo mezzo è stato trasportato in codice giallo al San Luigi di Orbassano. Occupanti dell’altro veicolo illesi. Ripercussioni per il traffico.