Dopo anni di assenza, a Beinasco torna il mercatino dell'antiquariato

Ritorna dopo alcuni anni di stop il mercatino dell'antiquariato a Beinasco. Dal 3 settembre, con cadenza regolare ogni prima domenica del mese, in Corso Cavour, Piazza Alfieri e Via M.T. Fornasio ci sarà spazio per un appuntamento che per tanti anni ha appassionato collezionisti e curiosi nella ricerca di un oggetto del passato da far rivivere.

Si ricomincia domenica 3 settembre

L'amministrazione comunale ha voluto riproporre l'appuntamento, anche per offrire nuovi eventi nel cuore del salotto cittadino. Per ora sono state calendarizzate quattro edizioni (le prime domeniche da settembre a dicembre), lasciando spazio ad una pausa nei mesi più freddi e alle nuove edizioni dalla primavera 2024.

“La volontà di riproporre il mercatino dell'antiquariato si inserisce nel filone della promozione di iniziative che favoriscano la rivitalizzazione del centro storico – spiega l’assessore alle attività produttive Daniele Bettolo - consentendo, auspichiamo, una importante partecipazione del pubblico. Al termine di questi primi quattro mesi tracceremo un bilancio per capire eventualmente quali modifiche attuare se necessarie”.

Favorire la rivitalizzazione del centro storico

Sono ammessi all’esposizione e alla vendita esclusivamente oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico e archeologico ammessi al libero commercio, nonché materiale usato, come oggettistica, mobili di valore contenuto e opere del proprio ingegno. L’Associazione 360, già presente in altri comuni piemontesi, si occuperà della gestione degli spazi espositivi disponibili.