Il maltempo non dà tregua: temporali e pioggia nel Torinese, resta l'allerta arancione

Una tremenda frana ha colpito il territorio della Maurienne, non distante da Bardonecchia e dall’Alta Val di Susa, mentre una tromba d'aria si è abbattuta a Casale Monferrato.

Il maltempo in Piemonte si è fatto sentire in questo weekend di fine agosto e la pioggia battente ha continuato a cadere per tutta la notte di domenica.

Auto bloccata in un sottopasso a Nichelino

Al momento non si registrano gravi danni se non qualche albero caduto e qualche infiltrazione d'acqua. Attimi di paura solo a Nichelino, dove una vettura è rimasta bloccata nel sottopasso che collega via Brescia con via Da Verrazzano: il pronto intervento di Vigili del fuoco e forze dell'ordine lo hanno aiutato ad uscire dall'auto, che era rimasta bloccata dall'acqua.

Attesa diminuzione della pioggia nel pomeriggio

Secondo i dati dell'Arpa Piemonte le piogge e i temporali continueranno per tutta la giornata di oggi, ma andranno diminuendo nel corso del pomeriggio. Intanto l'allerta arancione rimane per le zone della pianura e della collina torinese.

Nelle ultime 12 ore sempre secondo i dati Arpa Piemonte sono caduti nel torinese fino a 80 millimetri di pioggia. Sulle montagne, la quota neve ha subito un brusco calo arrivando fino a 2400 metri sulle Alpi occidentali e 2800 metri sulle Alpi settentrionali. E a Sestriere è persino arrivata la neve.