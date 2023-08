Tremenda frana a pochi chilometri da Bardonecchia, detriti sull’A43: chiuso il tunnel del Frejus [VIDEO]

Una frana spaventosa, tremenda, che per fortuna non avrebbe causato alcun ferito ma solo tanta paura. Sono impressionanti le immagini che arrivano dal territorio della Maurienne, non distante da Bardonecchia e dall’Alta Val di Susa: un cumulo di detriti, pietre e polvere si stacca dalla montagna, arrivando fino all’autostrada A43 e alla provinciale limitrofa.

La zona è quella francese, vicino al confine con l’Italia. Il tunnel del Frejus è stato chiuso. Le immagini parlano da sé: il bilancio poteva certamente essere peggiore.

Quattro i treni cancellati tra Milano e Parigi, con passaggio a Modane. La corsa di quelli in viaggio è terminata a Bardonecchia.