A Colleretto Giacosa, la quinta edizione del Festival dedicato alla musica lirica

Il Comune di Colleretto Giacosa organizza la quinta edizione del Festival Giacosa da giovedì 7 settembre a sabato 9 settembre.

Anche l’edizione di quest’anno intende promuovere e sostenere la conoscenza del patrimonio musicale lirico italiano, con particolare attenzione alle opere create da Giacomo Puccini con la collaborazione del drammaturgo, poeta e librettista Giuseppe Giacosa.

La manifestazione si svolgerà, come da tradizione, nel mese di settembre e il programma tracciato prevede in apertura, giovedì 7 settembre, la prima esecuzione del progetto “Les Bohemiens” ideato dal pianista Enrico Perelli e realizzato da un quintetto di musicisti di estrazione jazz, che si addentreranno nell’arrangiamento ex novo dei brani dell’opera di Puccini e Giacosa. Questa proposta artistica si è sviluppata a pochi passi dalla Casa del poeta, dando al progetto ulteriore forza creativa. La manifestazione proseguirà poi, venerdì 8 settembre, con Marco Peroni, storico e saggista, autore e voce recitante, nel monologo inedito “Esercizi di ammirazione” tratto dal libro “Maestria Canavesana” dello stesso autore, dedicato alla descrizione del paesaggio canavesano attraverso le parole di Giuseppe Giacosa, Guido Gozzano e Salvator Gotta. La sera di sabato 9 settembre ospiteremo l’Associazione Smart Opera, nata per supportare la cultura dopo la “pausa forzata” in seguito alla pandemia da Covid-19, con il concerto liricospettacolo “Vissi d'arte, vissi d'amore. Viaggio con Giacosa attraverso le sue tragedie amorose”, con soprano, tenore, pianista concertatore, presentatore e attore, in cui verranno eseguite le arie dalle opere Boheme, Tosca, Madama Butterfly, di cui Giuseppe Giacosa ha curato il libretto, con l'intervento di un attore che proporrà delle letture dedicate alle opere in oggetto. Festival Giacosa 2023 Nel corso della manifestazione verrà omaggiato il poeta Giacosa con la deposizione di una composizione floreale sulla sua tomba. Sarà presentata alla cittadinanza una guida turistica essenziale, curata da Lorenza Pagliero Valgrande e dedicata a Casa Giacosa, che verràà prodotta in formato cartaceo e digitale, con la collaborazione degli eredi del poeta. Infine sarà presentato il “Concorso Letterario Nazionale Amilcare Solferini-Inciampare nella cultura” che ha portato a Colleretto Giacosa otto mattonelle in cotto su cui sono state incise parti delle opere di Giuseppe Giacosa. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Per info: festivalgiacosa@gmail.com