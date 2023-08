"Amica Acqua!: il 16 e 17 settembre l'arte protagonista a “Cambiano come Montmartre”

“Cambiano come Montmartre” giunta alla XXXVI edizione prevede il tradizionale concorso di pittura estemporanea a premi e numerose attività e iniziative aperte e a tutti e con il coinvolgimento del pubblico, sul tema dell’anno: “Amica Acqua”

Negli ultimi anni il format della manifestazione è stato innovato e arricchito di contenuti, nella convinzione che la cultura in tutte le sue espressioni costituisca uno strumento di promozione ed educazione sociale, nonché fattore di sviluppo del territorio e delle comunità che lo abitano.

Il tema di quest’anno è l’acqua, “Amica Acqua”, con un approccio positivo e dando valore a questo elemento naturale fondamentale per la vita, mettendo in luce le possibilità di utilizzo sostenibile della risorsa e il ruolo dei fiumi, dei laghi e del mare nel delineare paesaggi unici, luoghi di bellezza per le comunità e di ispirazione per l’arte, ambienti per svolgere attività sportive e ricreative.

Domenica 17 settembre dal mattino alle 20, il centro di Cambiano sarà animato da tante iniziative.

Alle ore 11, ad inaugurare la manifestazione, in piazza Santo Spirito, ci sarà la conferenza – dibattito “L'acqua una risorsa per la vita, problemi globali e locali” con Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, Marco De Vecchi presidente dell’Accademia di Agricoltura di Torino, Alberto Caudana docente presso l’Agraria dell’Istituto B. Vittone di Chieri e Alberto Guggino, presidente di CioCheVale APS.

Centrale alla manifestazione è il Concorso di pittura estemporanea a premi Giacomo Grosso. I candidati pittori potranno iscriversi la mattina stessa, dalle 8 alle 11, e creare un’opera dal tema “Amica Acqua”, entro le 17. La valutazione delle opere avverrà subito dopo, con premiazione alle ore 18 in piazza Giacomo Grosso. In palio tre premi in denaro (1° premio 600,00€ per il 1° premio- 2° premio 400,00€ - 3° 250,00€) e alcune menzioni. Gli artisti potranno contemporaneamente esporre le proprie opere.

Nel pomeriggio, alle 15.30 nella Chiesa dello Spirito Santo, si svolgerà la conferenza: “D’Arte e d’Acqua” a cura di Silvana Nota, giornalista, critica d'arte, art curator indipendente.

I visitatori potranno osservare i pittori all’opera, passeggiare tra le bancarelle del mercato degli hobbisti e tra gli stands delle associazioni del territorio, soffermarsi nei vari punti musicali, farsi coinvolgere nelle tante attività proposte: dai laboratori per bambini e per adulti alle performance ed esposizioni artistiche, con il Munlab Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano e le tante artiste e artisti, tra i quali: Laura Frus, Lodovica Paschetta, Simona Garberi, Samanta Lai, Claudio Rabino, Giovanni Borgarello, Giustino Caposciutti.

Tra le scuole che partecipano, si segnalano il Liceo Artistico R. Cottini di Torino, con performance di arte partecipata e l’Istituto Agrario B. Vittone di Chieri “Bonafus”.

Sono previsti, come negli anni passati, punti musicali con la partecipazione del Liceo Musicale di Rivarolo, gli allievi della Scuola di Chieri Officina Musicale e la Corale Pinese che nel pomeriggio si esibirà nella sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Alle iniziative della giornata di domenica, si aggiungono gli eventi di “Aspettando Cambiano come Montmartre”, sabato 16 settembre nel pomeriggio e sera.

Nel pomeriggio si svolge “Cammina Cambiano” passeggiata de “I sabati e le domeniche del Villaggio”, promossa dalla Città Metropolitana di Torino e dai Comuni aderenti alle Strade di Colori e Sapori del Chierese e del Carmagnolese.

Alle 15 e alle 16 verranno inaugurate le due mostre, “Dal cambiamento alla mutazione”, a cura dell’Associazione Culturale Peppino Impastato Carmagnola, nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale, e “In orbita attorno al MUNLAB. Immagini da una fornace centenaria tutta da scoprire”, a cura del Circolo Fotografico Autofocus di Cambiano nella Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo.

Sabato sera alle 21 il Laboratorio Teatrale di Cambiano proporrà uno spettacolo, nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale.