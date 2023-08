Furti nel negozio del marito di Appendino: "Via Cibrario come Caracas". E Forza Italia gli offre una candidatura

"Benvenuti in via Cibrario, ormai una delle peggiori vie di Caracas". A forgiare la definizione è Marco Lavatelli, marito dell'ex sindaca Chiara Appendino e titolare del negozio di abbigliamento per bambini "Momonittu". Che a gennaio chiuderà l'attività nel cuore di San Donato per trasferirsi altrove. La motivazione?

Due spaccate e rapina

"Nell'ultimo mese - spiega Lavatelli, in un post pubblicato ad inizio agosto - abbiamo subito due spaccate con furto e una rapina da una banda di malviventi: non si può andare avanti così" . "Basta, alziamo bandiera italiana. In via Cibrario - spiega il consorte di Appendino - è stata oltrepassata qualsiasi soglia di tolleranza". Ma l'arteria della Circoscrizione 4 non è l'unica dove sono entrati in azione i vandali.

Furti e vandalismi in Borgo Nuovo

Tra giugno e luglio anche i negozianti di Borgo Nuovo, l'area del centro di Torino tra via Maria Vittoria e corso Vittorio Emanuele, sono stati vittime di furti e atti vandalici. E sul punto commenta Lavatelli: "Da semplice cittadino e imprenditore, mi basterebbe che la nostra amata città tornasse ad essere una città dove è possibile tenere aperta un’attività commerciale senza che questa sia martoriata dalla criminalità".

