A fuoco arredi e materassi, rivolta nel Padiglione C del carcere di Torino. Osapp: "Serve l'Esercito"

Rivolta ieri sera nel Padiglione C del carcere di Torino, dove i detenuti hanno bruciato materassi e sradicato anche le telecamere. La denuncia dell'ennesimo episodio di violenza al Lorusso e Cutugno arriva dall'Osapp, che chiede il Commissariamento del Dap e l'impiego dell'Esercito.

A fuoco materassi e arredi

Dalle 19,30 alle 23,30 di ieri i carcerati del Padiglione C hanno messo in atto una violenta protesta incendiando i materassi, i suppellettili e gli arredi che hanno riversato in mezzo al corridoio della sezione detentiva. Buttate nei corridoi anche le bombolette di gas in uso per i fornelli, così come sono state sradicate le telecamere. L'Osapp, per voce del segretario generale Leo Beneduci comunica che "sembrerebbe che la violenta protesta sia scaturita in segno di solidarietà ad un detenuto, che pretendeva nell’immediatezza un medicinale e non era sua intenzione attendere".

Agenti in Pronto Soccorso