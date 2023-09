Operai travolti dal treno a Brandizzo, per medici e volontari 118 c'è l'assistenza psicologica

"Trovarsi davanti a scene come quella di Brandizzo ha un impatto molto forte sugli operatori e volontari del 118: sono persone". A parlare è Marco Pappalardo, Responsabile Formazione Qualità di Azienda Zero. L'occasione è il protocollo per aiutare il personale sanitario e non con problemi post-tramutici siglato questa mattina con EMDR Italia, un organismo che riunisce psicologici e psicoterapeuti.

"Resti sparsi per 500 metri"

A fornire un'immagine nitida della tragedia di ieri notte, dove hanno perso la vita cinque operai (Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera) travolti da un treno, è stato il sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni. "Una scena - ha raccontato - indescrivibile, anche per me che sono medico e ne ho viste di cose brutte: c’erano resti sparsi per 500 metri”.

E tra i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente ferroviario, trovandosi così di fronte ai corpi dilaniati e ai sopravvissuti sotto shock, i volontari ed i sanitari del 118. "Il pensiero comune - ha chiosato Pappalardo - è che l'operatore sanitario non possa stare male: siamo l'unica risorsa. Non è contemplato il fatto che quest'ultimo non dorma la notte o abbia problemi poi ad abbracciare i figli. Nel 2023 non si può non pensare agli effetti su queste persone".

Dieci psicologici a disposizione

A conferma delle parole c'è un dato: durante la pandemia Covid, in Europa più del 60% del personale sanitario ha sofferto di disturbi post traumatici. Grazie al patto con EMDR Italia, società scientifica che da 24 anni si occupa di stress e traumatizzazione, da oggi il personale sanitario professionista e non del Piemonte avrà a disposizione dieci psicologici con cui parlare dopo un evento traumatico.

Piemonte primo in Italia

Coloro che sono intervenuti a Brandizzo sono i primi che verranno coinvolti nel protocollo con l'obiettivo di evitare il trauma del soccorritore. Ma la platea di fruitori è molto più ampia: solo nella nostra regione si parla di 16-17mila addetti. "Il Piemonte - ha osservato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi - è la prima regione in Italia a strutturare un'assistenza psicologica di questo tipo" .