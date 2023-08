Treno travolge ed uccide 5 operai a Brandizzo, cordoglio di politica e sindacati: "Costi per la sicurezza investimento per il futuro"

Dai sindacati e mondo politico, fino alle associazioni per la sicurezza sul lavoro, sono decine i commenti arrivati nelle ultime ore sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo, dove cinque operai (Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera) hanno perso la vita questa notte dopo essere stati travolti da un treno.

Cgil: "Aiuto per le vittime di omicidio sul lavoro"

"Quanto è avvenuto - commentano i i Segretari Generali Regionali di FENAL UIL – Giuseppe Manta e FILLEA CGIL – Massimo Cogliandro - non è più giustificabile con la parola “errore" in un mondo sempre più automatizzato e meccanizzato certi avvenimenti non devono accadere". "E’ necessario - proseguono - un intervento urgentissimo delle Istituzioni affinchè vengano rispettate in modo perentorio le norme di sicurezza che esistono e che potrebbero salvare moltissime vite. Va istituito anche un aiuto alle famiglie delle vittime di omicidio sul lavoro".

Pensiero condiviso da Luca Caretti, segretario generale Cisl Piemonte, che aggiunge: "Chiediamo al presidente Cirio di accelerare il percorso di confronto su un tema fondamentale e impattante per il Piemonte. Il nostro obiettivo è prevenire situazioni che possano generare tragedie come quella accaduta la scorsa notte a Brandizzo”.

"È assurdo che nel 2023 non ci siano meccanismi di sicurezza che blocchino il passaggio di un treno in una zona di cantiere. L’anomalia non sono i lavoratori presenti nel luogo del disastro, ma il treno che è passato, travolgendoli. Anche in caso di un errore umano, un convoglio ferroviario non dovrebbe mai poter arrivare dove stanno lavorando degli operai. Scenderemo in piazza a inizio settimana per testimoniare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e ai lavoratori feriti e per chiedere più tutele per chi opera ogni giorno nei cantieri, anche di notte, per garantire la nostra mobilità e il trasporto delle merci, sia sulle ferrovie che sulle nostre strade e autostrade. Chiederemo anche l’istituzione di un Fondo per i parenti delle vittime sul lavoro", ha dichiarato Giuseppe Manta, segretario Generale Fenealuil Piemonte.

Filca-Cisl: "Con tecnologia modelli efficaci di controllo"

Per Enzo Pelle e Mario De Lellis, segretari generali della Filca-Cisl nazionale e della Filca-Cisl Torino,: "l’incidente è un fatto gravissimo sul quale bisogna fare immediatamente luce". “Da tempo - proseguono i sindacalisti - chiediamo interventi in grado di garantire la sicurezza in tutti i cantieri. Oggi la tecnologia ci permette di adottare modelli innovativi efficaci, grazie a sensori di ultima generazione e a sistemi di sicurezza all’avanguardia. I costi per la sicurezza sono un investimento per il futuro, questo deve essere ben chiaro a tutti. Bisogna fermare questa inaccettabile scia di sangue sul lavoro, che distrugge famiglie e segna per sempre intere comunità". "A Torino, purtroppo, è già avvenuto recentemente, nel dicembre del 2021, con i tre edili morti per il crollo della gru su cui stavano lavorando, in via Genova”, hanno concluso Pelle e De Lellis.

UGL: "Adottate tutte le misure necessario per proteggere i lavoratori"

Parole condivise da Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Antonio Ratini, Responsabile UGL dell'Ufficio sicurezza dei luoghi di lavoro, che aggiungono: "E' fondamentale che le aziende e le istituzioni responsabili di tali lavori siano sempre vigili e assicurino che vengano adottate tutte le misure necessarie per proteggere i lavoratori. Lavorare su queste infrastrutture può essere molto pericoloso, richiede precauzioni rigorose e l'applicazione di rigide procedure e protocolli".