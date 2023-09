Intolleranze alimentari nei cani: identificazione e strategie nutrizionali

Il vomito nel cane può essere uno dei motivi più comuni di una visita veterinaria. Può essere correlato a disturbi primariamente gastroenterici, o a carico di altri organi e apparati; può inoltre trattarsi di un meccanismo di difesa, utile a espellere dall’organismo sostanze tossiche o nocive. Tecnicamente, il vomito è un riflesso complesso di origine centrale, che si innesca mediante specifici recettori, che possono essere attivati sia direttamente da vie neurali, che indirettamente da vie umorali (attraverso chemocettori che fanno da “trigger”, o innesco).

Il tuo cane vomita? Diverse, le possibili cause

Ecco, iniziamo a chiarire questo: vomito e rigurgito sono due cose diverse. Sarà il medico veterinario a differenziarli, ma anche tu come proprietario potrai fare la tua parte, grazie alla storia clinica (anamnesi) che gli racconterai. Se per esempio racconterai di aver visto che il cane ha contratto più volte l’addome prima di espellere il materiale dalla bocca, il professionista potrà ipotizzare che si sia trattato di conati, e quindi indirizzarsi verso una diagnosi di vomito. Più probabile, invece, che si sia trattato di rigurgito se riferirai che il tuo cane ha semplicemente chinato il capo ed eliminato il materiale dalla bocca, senza altri segni (cosiddetti prodromici) prima dell’espulsione. Ma quali sono gli altri segni prodromici del vomito, oltre ai conati? Anche più frequentemente potresti notare uno stato di agitazione o segnali di nausea, come leccarsi le labbra, o sbavare (scialorrea).

Ma perché i conati si hanno nel vomito e non nel rigurgito?

Se il vomito è giallo-verde o contiene tracce di sangue, è importante segnalarlo al veterinario. Il trattamento del vomito dipende dalla causa sottostante e può includere un digiuno di 12-24 ore e l'uso di liquidi sostitutivi.

Prevenzione e Gestione delle Intolleranze Alimentari nei Cani: Strategie Dietetiche e Monitoraggio

È fondamentale seguire una dieta digeribile e bilanciata per prevenire disturbi gastrointestinali nei cani e evitare l'ingestione di sostanze tossiche o nocive. È importante Se il tuo cane soffre di vomito ricorrente, potrebbe essere indicativo di un'intolleranza alimentare. Le intolleranze alimentari nei cani sono abbastanza comuni e possono essere causate da vari ingredienti presenti nella loro dieta. Alcuni cani possono avere una sensibilità al glutine, al lattosio o a determinati tipi di proteine animali. Per identificare l'intolleranza alimentare del tuo cane, potresti considerare di seguire una dieta di eliminazione. Questo significa rimuovere gradualmente determinati alimenti dalla dieta del tuo cane e monitorare attentamente la sua reazione.

Potresti iniziare con un'alimentazione a base di proteine ipoallergeniche come pollo e riso e successivamente reintrodurre gradualmente altri alimenti per vedere se il vomito ricompare. Un'altra opzione potrebbe essere quella di optare per un cibo commerciale specificamente formulato per cani con intolleranze alimentari. Questi alimenti sono solitamente formulati con ingredienti limitati e sono privi di sostanze che potrebbero causare reazioni avverse.

In ogni caso, è sempre importante consultare il tuo veterinario per una diagnosi accurata prima di apportare qualsiasi modifica alla dieta del tuo cane. Un veterinario sarà in grado di valutare attentamente i sintomi del tuo cane e guidarti nella scelta di una strategia nutrizionale adatta alle sue esigenze. Ricorda che l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella salute e nel benessere del tuo cane, quindi assicurati di fornirgli una dieta equilibrata e adatta alle sue specifiche esigenze.