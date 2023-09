"Serve una riorganizzazione della sanità penitenziaria": sopralluogo al reparto detenuti delle Molinette

“Il Reparto detenuti della “Città della Salute” – spiega Monica Gallo - è il Centro di riferimento regionale per la cura dei detenute e delle detenute ed è dotato di 19 posti letto. Da alcuni mesi è anche attiva la procedura per l'estrazione degli ovuli ingeriti da presunti spacciatori, procedura che per molti anni è stata gestita all' interno della Casa Circondariale, con molti problemi. Negli anni – aggiunge la garante - grazie ad un confronto costante con la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero, il Reparto non accoglie più i TSO che invece vengono gestiti nei vari Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura degli ospedali cittadini. La linea adottata negli anni esclude, correttamente, il ricovero in urgenza in quanto le gravi condizioni del detenuto, al pari di un libero cittadino, necessitano di assistenza mirata onde evitare una evoluzione clinica negativa e non gestibile nel repartino. Stessa soluzione è adottata per le donne in gravidanza, poiché alle Molinette non è presente la competenza ostetrica ginecologica”.