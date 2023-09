Torino-Caselle-Ceres. Avetta e Ferrara (Pd): "Una linea senza pace"

“La vicenda della riapertura della linea Torino-Caselle-Ceres continua a riservare sorprese. Oltre al rinvio a gennaio 2024, i pendolari dell’Osservatorio sulla ferrovia Torino-Ceres hanno evidenziato un cambiamento di classificazione operato da GTT nel Prospetto informativo della rete (PIR). Infatti, GTT avrebbe chiesto di elevare la tratta Torino-Ciriè da B2L a C3, con conseguenti limitazioni sulla restante linea. Un cambiamento incomprensibile a poche settimane dal subentro di RFI, sempre che venga rispettato il cronoprogramma. Insomma, per la Torino-Ceres non c’è mai pace, si scoprono nuove criticità senza che la Regione Piemonte ritenga di dover fare chiarezza”. Così il consigliere regionale Alberto Avetta e il responsabile Trasporti della Segreteria Pd Piemonte Federico Ferrara esprimono preoccupazione per l’ipotesi di cambiamento di classificazione.