Chivasso, approvato il servizio di pre-scuola per l’infanzia: a chi è rivolto e come funziona

Da quest’anno potranno far ingresso in anticipo nelle scuole dell’infanzia i bambini che frequentano i plessi della Città di Chivasso. La Giunta comunale ha infatti deliberato l’avvio sperimentale del servizio di pre-scuola per gli iscritti dai 3 ai 5 anni di età.

Ad usufruire delle attività di accoglienza, vigilanza ed assistenza saranno 12 bambini della scuola “Mazzucchelli”, 4 della “Dasso” e 11 della Bambi.

“Con questo servizio – ha commentato con soddisfazione il sindaco Claudio Castello –, andiamo incontro alle esigenze dei genitori che, specie per motivi di lavoro, hanno aderito alle pre-iscrizioni che abbiamo attivato lo scorso mese di giugno, rendendo così possibile conciliare i tempi intra ed extrafamiliari. Nello stesso tempo, Chivasso implementa il Sistema integrato di educazione ed istruzione per i più piccoli in un ambiente, come le nostre scuole dell’Infanzia, fondamentale per lo sviluppo e l’apprendimento”.

“L’attivazione del nuovo servizio di pre-scuola, anche per i bambini della scuola dell’infanzia e non più solo per quelli della primaria – ha detto invece l’assessore alla Cultura ed Istruzione Gianluca Vitale -, rappresenta motivo di grande soddisfazione per la nostra amministrazione perché permette alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano di alleviare i disagi derivanti dalla gestione dei loro figli anche nella fascia d’età 3/6 anni. Un obiettivo prefissato e raggiunto – ha concluso il componente della Giunta Castello -, un segnale di forte attenzione nei confronti dei cittadini e dei più piccoli che consente a tutti coloro necessitino di questa esigenza di usufruire di un servizio di qualità”.