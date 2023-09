Completata la manutenzione della provinciale 197 da Niquidetto di Viù al Colle del Lys

Sono costati 238.000 euro e si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 197 del Colle del Lys nel tratto tra la frazione Niquidetto di Viù e il Colle. È stata completata la ripavimentazione di una decina di tratti dell’arteria con un conglomerato bituminoso per strato d’usura spesso 3 centimetri, steso sopra il conglomerato precedentemente utilizzato per risagomare la sede stradale. In alcuni tratti è stato scarificato l’asfalto ammalorato per uno spessore di 3 centimetri e mezzo.

“Come molte altre strade di montagna, la Provinciale 197 aveva subìto le conseguenze delle consistenti nevicate dell’inverno 2020-2021, che erano state all’origine di un degrado delle pavimentazioni, che richiedevano un intervento manutentivo nel più breve periodo possibile. - spiega il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega al lavori pubblici - La semplice rappezzatura localizzata non era sufficiente vista l’estensione delle buche e delle fessurazioni“.

Sono stati condotti sopralluoghi da parte dei responsabili della manutenzione ordinaria della Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1, per definire il quadro delle criticità. Sono state esaminate dai responsabili della manutenzione ordinaria le priorità di intervento, definendo l’elenco dei tratti su cui era più urgente intervenire: dal km 17+920 al 18+550, dal 18+814 al 19+217, dal 19+360 al 19+565, dal 19+634 al 19+728, dal 19+826 al 19+926, dal 20+054 al 20+173, dal 20+266 al 20+355, dal 20+395 al 20+830, dal 21+675 al 22+280 e dal 22+665 al 22+980.