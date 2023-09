Settimo Torinese, dall'8 settembre una nuova area lettura e allattamento all'Ecomuseo

Dall’8 settembre, all’Ecomuseo una nuova area lettura e allattamento dedicata ai più piccoli, in collaborazione con i progetti Nati per la Cultura e Nati per Leggere.

Al secondo piano della sede ecomuseale al Mulino Nuovo, i neo-genitori troveranno uno spazio di pausa dalla visita museale, adatto alle loro esigenze e capace di accompagnarli nei momenti di allattamento, cura e gioco con i neonati.

Un’area relax pensata per i più piccoli (fascia 0-6), con spazi dedicati all’allattamento, al cambio del pannolino o alla nanna.

Anche il parco esterno si dota di spazi di sosta e relax: l’ampia tettoia con nuove tende ombreggianti, panchine colorate realizzate con la collaborazione del Servizio civile e un percorso sensoriale realizzato dall’associazione Casa dei Popoli.

Tante novità per permettere di vivere in tranquillità le attività dedicate alle famiglie con bambini piccoli e di età diverse.

L’Ecomuseo del Freidano aderisce così al circuito Nati per la Cultura, un messaggio internazionale che parte da Torino - con un progetto concepito all’Ospedale Sant’Anna dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus in collaborazione con Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Moderna e cresciuto a sistema con Abbonamento Musei - per rendere i musei sempre più Family and Kids Friendly. Con il mese di settembre sarà attivo il passaporto culturale, che consentirà l’ingresso gratuito al neonato - fino al compimento del primo anno - e 2 accompagnatori tutte le volte che vorranno tornare all’Ecomuseo.

L’offerta ecomuseale si arricchisce inoltre di una sinergia con il progetto Nati per leggere in collaborazione con la Biblioteca Archimede, che da sempre promuove la lettura condivisa in famiglia sin dalla nascita. Sarà quindi allestito uno spazio per l’accoglienza dei piccoli lettori, con un’offerta di libri dedicata che darà ai neo-genitori l’opportunità di leggere ai loro piccoli fiabe e racconti per creare un legame solido e sicuro con il bambino che li ascolta.

Venerdì 8 settembre alle ore 17, nella cornice del Parco dell’Energia, sarà possibile vivere i nuovi spazi. Per l’occasione ospiteremo il primo di numerosi appuntamenti di lettura dedicato alle fasce più piccole grazie alla collaborazione con il personale di biblioteca e dell’attività L’ora del Racconto che negli anni ha cresciuto generazioni di lettori “incalliti”.

«L’accessibilità degli spazi è un elemento fondamentale per promuovere una cultura davvero inclusiva - interviene il presidente di Fondazione ECM Silvano Rissio - Le novità di questi giorni rendono il nostro Ecomuseo ancora più accogliente e capace di rispondere a un’esigenza sempre più sentita: quella di favorire lettura e cultura sin dalla più tenera età. L’Ecomuseo conferma la sua vocazione di spazio per famiglie, capace di arricchire l’offerta culturale della nostra Città con una proposta davvero interessante, articolata in laboratori, mostre ed eventi che hanno dato all’ex “Mulino Nuovo” una nuova centralità».

L’Ecomuseo ed i suoi spazi sono da sempre attenti alle esigenze delle comunità del suo territorio e l’adesione ai progetti Nati per la Cultura e Nati per Leggere offrono al museo stesso un’ulteriore possibilità di incontro e apertura verso le famiglie, con una sempre maggior accessibilità e fruibilità degli spazi.

In Piemonte sono accreditati nel circuito Nati per la Cultura, 41 musei - tra gli altri il Castello di Rivoli, la Venaria Reale e il Museo Egizio - le biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’area Metropolitana, tra cui Archimede, e le Biblioteche Civiche Torinesi. Il progetto è promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. Domenica 17 settembre, nei Giardini della Reggia di Venaria, sarà l’occasione per conoscere da vicino chi aderisce alla rete e tutti promotori con la terza edizione della festa di “benvenuto alla vita”, organizzata per celebrare ed accogliere l’arrivo delle neonate e dei neonati del 2022 e 2023 di ventiquattro Comuni della cintura torinese compresa la Città di Torino.

All’Ecomuseo di Settimo Torinese, la nuova area lettura e allattamento dedicata ai più piccoli sarà fruibile negli orari di apertura del museo il venerdì, sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 da settembre a giugno (per i mesi estivi consultare il sito web per le aperture dedicate).