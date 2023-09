Tavagnasco nel weekend va di corsa

Per il Club Super Marathon Italia è alle porte un altro lungo weekend di gare ma soprattutto di divertimento. Sabato e domenica Tavagnasco, piccolo gioiello della provincia torinese alle porte della Val d’Aosta ospiterà due gare in rapida sequenza, sabato la 8 Ore del Canavese, domenica l’Ultradora, maratona di 43 km, su percorsi diversi e con mille attrattive date dai tracciati a circuito.

Tanti coloro che hanno già dato la loro adesione e fra questi alcuni dei protagonisti della recente Orta 10in10, la splendida serie di 10 maratone consecutive che ha contraddistinto il mese di agosto nel movimento podistico. Ci sarà ad esempio Claudio Di Toma (Naviglio Running) che ha chiuso la serie delle 42,195 km al secondo posto e che si schiererà al via della sfida domenicale oppure Albarosa Fiore (Pod.Torino), seconda nelle ultramaratone e pronta al doppio impegno. Ma il fascino della 8 Ore è soprattutto nella fiumana di atleti impegnati sulle strade dell’antica cittadina, con i monti a fare la guardia e nell’atmosfera che fa da corollario alle corse, con la musica del gruppo milanese dei Phoenix, la compagnia brasileira di Porto Alegre, ristori sempre fornitissimi che culmineranno in uno spettacolare banchetto al sabato sera.

Il costo di partecipazione è di 35 euro per iscriversi a entrambe le gare, ma chi lo farà nel weekend dovrà sborsare 5 euro in più. La 8 Ore varrà anche quale Campionato Italiano Iuta sulla distanza. A fine gara premi per i primi 3 assoluti e per i vincitori di categoria. A festeggiare loro e tutti i partecipanti anche uno spettacolo di fuochi di artificio. Che cosa volere di più?