Bloccati a 3 mila metri di quota, alpinisti portati in salvo dal Soccorso Alpino

Si è concluso in mattinata un complesso intervento di soccorso in montagna che ha visto operare il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, l'elisoccorso e il Soccorso Alpino della Regione Valle d'Aosta, con il supporto dei Vigili del Fuoco, nel Vallone di Piantonetto, a Locana.

Intorno alle 21.30 una coppia di alpinisti ha lanciato l'allarme comunicando di trovarsi bloccata in parete sul Becco di Valsoera, a circa 100 metri dalla base della via di arrampicata. I due comunicavano di trovarsi su un terrazzino di roccia, non appesi alle corde, escludendo l'emergenza sanitaria della sindrome da sospensione che avrebbe richiesto tempistiche rapide di intervento.

Si è quindi deciso di inviare in loco l'Elisoccorso del 118 in operatività notturna, che ha trasportato una squadra di soccorritori alla base della parete e ha effettuato una ricognizione della montagna escludendo per motivi tecnici la possibilità di recuperare gli alpinisti al buio, ma verificando che erano in condizioni di trascorrere la notte nel punto in cui si trovavano. La squadra del Soccorso Alpino ha bivaccato sul posto, restando a disposizione per eventuali ulteriori necessità.