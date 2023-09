"Stop alle auto davanti alla Ada Negri", con la campanella al via nuovi interventi per la pedonalizzazione

Meno auto fuori dalle scuole e più spazi pedonali. La battaglia per rendere "car free" gli istituti scolastici torinesi prosegue da anni e quest'autunno si appresta a vivere una nuova stagione. In Circoscrizione 2 hanno preso il via questa settimana i lavori per pedonalizzare e dire stop ai veicoli davanti alla media Ada Negri, al civico 21 della via omonima, e alla materna "Bruno Munari" in via Rovereto 21.

Gli interventi previsti Plessi che fanno parte dell'Istituto Comprensivo di Santa Rita. Nel dettaglio verrà cambiato il senso di marcia per le auto, realizzata un'area protetta in prossimità degli ingressi degli alunni e studenti e disposti i parcheggi a spina per restringere la carreggiata. Verranno inoltre piantumati nuovi alberi davanti alla "Ada Negri" e "Bruno Munari". "Migliorare sicurezza degli studenti" "Gli interventi - sottolinea il Coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera - vanno a migliorare la sicurezza degli studenti durante gli orari di ingresso ed uscita da scuola, cosa che si sta facendo anche in altre aree limitrofe agli istituti del nostro territorio".