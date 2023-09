Interventi di manutenzione stradale a Grugliasco, come cambia la viabilità

- la scarifica e bitumatura di via Vinci (parte della corsia in uscita da Grugliasco nel tratto compreso tra viale Battisti e corso Allamano).

- il 7 e l'8 settembre chiusura al traffico dalle ore 9.30 alle ore 17.00 della rotatoria tra le vie Crea, Tirreno e strada Antica di Grugliasco. La rotatoria potrà essere percorsa unicamente in uscita da Grugliasco (da strada Antica di Grugliasco a via Tirreno). Il traffico proveniente da Torino sarà deviato in via Di Vittorio e corso Allamano.