A Ivrea, due nuovi autobus elettrici per il trasporto pubblico locale

Due nuovi autobus elettrici sono entrati in servizio a Ivrea per il trasporto pubblico locale e sono stati varati ufficialmente lunedì 12 maggio in piazza Ottinetti.

I veicoli sono stati acquistati grazie a un finanziamento della Città metropolitana di Torino, nell’ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica nei trasporti e migliorare la qualità dell’aria.

I nuovi e-bus, già operativi da alcune settimane sulle linee urbane, sono lunghi 12 metri, con 27 posti a sedere e 56 in piedi. Alimentati completamente a batteria, sostituiscono due autobus diesel Euro 3 del 2004, contribuendo a un trasporto pubblico più moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

I nuovi autobus sono realizzati da BYD per GTT e integrano avanzate tecnologie elettroniche e un design interno ottimizzato per i passeggeri. Si distinguono per l'assenza di specchietti retrovisori, sostituiti da telecamere e sensori per il rilevamento ostacoli, e per i sistemi elettronici di assistenza alla guida (ADAS). L'ampio spazio interno è progettato per il comfort di tutti i passeggeri, con particolare attenzione all'accessibilità per le persone a mobilità ridotta.

Per assicurare l'operatività efficiente e continuativa della nuova flotta elettrica, è stata predisposta un'infrastruttura di ricarica dedicata. L'approvvigionamento energetico di GTT avviene esclusivamente tramite fonti rinnovabili certificate, garantendo un ciclo operativo a zero emissioni.

L’intervento fa parte di un piano complessivo da oltre 8,6 milioni di euro affidati alla Città metropolitana di Torino per il primo quinquennio del Programma strategico nazionale, destinati all’acquisto di autobus elettrici urbani nei Comuni del territorio metropolitano con servizio urbano (esclusa Torino).

Ivrea vedrà l'arrivo di un terzo mezzo elettrico più piccolo, già finanziato, e un quarto sarà acquistato nei prossimi mesi.

Parallelamente a questa svolta verso l'elettrico, GTT collaborerà con il Comune di Ivrea e la Città metropolitana di Torino per la revisione e l'ottimizzazione dei percorsi della rete urbana, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio e la sua rispondenza alle esigenze della comunità.

Inoltre, in questa fase di transizione e riorganizzazione, a partire da giugno, la flotta urbana sarà integrata con l'impiego di 19 autobus ad alimentazione tradizionale EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), per garantire la continuità del servizio.