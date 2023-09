Beinasco dice addio ad un pezzo di storia: presto dismesse le ultime cinque vecchie cabine telefoniche

Oggi i cellulari sono diventati uno strumento indispensabile per ognuno di noi, non sarebbe neppure pensabile un mondo senza connettività continua, ma chi ha meno di vent'anni forse potrà sorridere, ma in un passato nemmeno troppo remoto per poter telefonare si usavano le cabine telefoniche, prima con i gettoni e poi con le schede.

Entro fine anno smantellate le ultime 5

A Beinasco ne sono rimaste cinque ed entro fine anno saranno tutte smantellate, su input della Telecom. "Sono gli ultimi pezzi di un'epoca passata, quando le nostre città e le nostre vite erano diverse. Io stesso ho tantissimi ricordi di gettoni e schede telefoniche (che collezionavo e scambiavo con gli amici!), prima che i cellulari ci rendessero sempre raggiungibili", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati.

Il sindaco Cannati: "Quanta nostalgia..."