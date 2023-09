In fiamme un'auto e un furgone, il 17 settembre i cittadini ripuliscono piazza Sofia. Iannò: "Sconfitta della politica"

Una settimana fa Claudio Lesegno è stato aggredito con un grosso coltello e derubato mentre correva all'alba al parco della Confluenza. Ma piazza Sofia da tempo è ostaggio del degrado. La denuncia arriva dai residenti di Barriere di Stura e a farsene portavoce è il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò.

A fuoco furgone e auto

In questo angolo della Circoscrizione 6 si registra "un viavai di rom, che hanno colonizzato le panchine, l’area giochi e dormono in una piastra posizionata nel parco della Confluenza e in via Avondo con i loro camper". E si moltiplicano gli episodi di cronaca: oltre allo sportivo ferito, l’altro giorno sono stati incendiati un furgone e un'auto. "Molto spesso - chiosa Iannò - ci sono bivacchi di persone che si ubriacano".

Domenica la pulizia dei cittadini

Un altro problema è quello della spazzatura. Nonostante i passaggi frequenti dell'Amiat, "ogni mattina i negozianti e chi frequenta l’area verde lato mercato di corso Taranto e l’area giochi che si affaccia sul parco, si ritrova montagne di rifiuti ovunque e di ogni genere".

Domenica 17 settembre i residenti di piazza Sofia a partire dalle 9,30 si armeranno di guanti, sacchi e palette "per ripulire quel pezzo di città - dicono nel volantino - che tutti noi quotidianamente utilizziamo” . Iannò, pur apprezzando il gesto civico, commenta: "in questa azione, vedo la sconfitta nella gestione della città e soprattutto la grande sfiducia nelle istituzioni".