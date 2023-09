Tragedia di Brandizzo, le Ferrovie dello Stato organizzano una raccolta fondi per i familiari delle vittime

Il Gruppo FS, nell’esprimere ancora sostegno e vicinanza ai familiari delle vittime dell’incidente di Brandizzo, d’intesa con le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, avvierà nel corso della prossima settimana tra le colleghe e i colleghi, attraverso l’intranet aziendale, una raccolta fondi a favore dei familiari stessi.

Il Gruppo devolverà all’iniziativa una somma equivalente a quella che verrà raccolta con i contributi dei dipendenti.

Intanto, nell’incontro di questa mattina a Brandizzo tra le organizzazioni sindacali e la Commissione Parlamentare di inchiesta sugli infortuni e le morti sul lavoro, il segretario generale Cgil Piemonte Giorgio Airaudo ha ribadito in modo chiaro: “ho chiesto alla commissione continuità su questo caso, in particolare sulla verifica dell’esistenza di un ‘sistema’ che nelle manutenzioni violava le regole di sicurezza, il blocco dei subappalti degli appalti e l’azzeramento della precarietà che rende i lavoratori ricattabili”.

"Come commissione di inchiesta siamo qui per avviare la nostra indagine. L'obiettivo è fornire poi al Governo e al Parlamento indicazioni su quali strumenti ulteriori possiamo mettere in campo per evitare che si ripetano tragedie come queste”, ha dichiarato Chiara Gribaudo, Presidente della commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, a, termine del sopralluogo presso la Stazione di Brandizzo, con i rappresentanti di RFI e del Vicario del Prefetto di Torino, dottor Michele Lastella.

"In questa prima missione della Commissione abbiamo incontrato il sindaco di Brandizzo, le autorità e i sindacati. Ora faremo tutte le nostre valutazioni e approfondimenti - ha sottolineato la Presidente Gribaudo - ma dovremo sentire più testimoni”.

"Ribadiamo un concetto semplice. La sicurezza non può essere considerato un costo o una questione burocratica. È una priorità del Paese", conclude Gribaudo.