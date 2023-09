Lunedì al via la scuola, addio alla linea 86: ecco le novità per gli studenti di Venaria e Pianezza

Novità per gli studenti di Venaria Reale e di Pianezza. La linea 159 a partire dal suono della prima campanella lunedì 11 settembre - e durante il periodo delle scuole - osserva due percorsi scolastici A, B nel tratto tra piazza Stampalia – via Di Vittorio (Venaria) – via Gramsci / via Piave (Pianezza).

La linea 86 scolastica è sospesa e sostituita per le scuole con la linea 159 percorso B

LINEA 159 percorso scolastico (B)

Direzione: capolinea alla fermata n. 3695 Gramsci Cap. sita in via Piave dopo via Gramsci, a sinistra per via Cavour – piazza Bovetti – via Druento – SP8 per Druento – via Papa Giovanni XXIII – piazza Oropa – a destra via Don Peinetti – via Morandi – via Torino, corso Machiavelli (Venaria), per corso Machiavelli – a destra per ingresso Polo Sanitario, fermata n. 3694 denominata “Polo Sanitario” , corso Machiavelli, via Torino Druento, via Druento, via Lanzo, piazza Stampalia, fermata n. 3410 denominata “Stampalia Cap.”

Direzione: Venaria), corso Machiavelli, fermata n. 3694 denominata “Polo Sanitario”, corso Machiavelli, via Torino, via Puccini, via Donizetti, via Don Peynetti – piazza Oropa, via Papa Giovanni XXIII, SP8 per San Gillio, via Druento (San Gillio), via La Cassa, via Cavour – piazza Bovetti – viale Balbo, via Pianezza SP180 – SP180 direzione Pianezza – via San Gillio, via San Pancrazio, via Piave, capolinea alla fermata n. 3695 Gramsci Cap.

FERMATE DIREZIONE ITAS PIANEZZA

N. 2300 Buozzi (via Di Vittorio Venaria)

N. 2324 Di Vittorio (via Di Vittorio Venaria)

N. 2296 Atzei (via Canale Venaria)

N. 2294 Stazione Venaria (viale Roma Venaria)

N. 2434 Goito (corso Garibaldi Venaria)

N. 2435 IV Novembre (via Iseppon Venaria)

N. 2700 Machiavelli (corso Puccini Venaria)

N. 3345 Giotto (corso Puccini / via Giotto Venaria)

N. 2711 Savonera Centro (via Torino-Druento Savonera)

N. 2718 Cassagna (via Torino/ via Cassagna Druento)

N. 3085 Gramsci (via Piave Pianezza)

N. 3086 ITAS (via Claviere Pianezza)

FERMATE DIREZIONE via DI VITTORIO VENARIA

N. 3086 ITAS (via Claviere Pianezza)

N. 3084 Gramsci (via Piave Pianezza)

N. 2716 Cassagna (via Torino / via Cassagna Druento)

N. 2710 Savonera (via Torino-Druento Savonera)

N. 3342 Giotto (corso Puccini / via Giotto Venaria)

N. 2628 Machiavelli (corso Puccini Venaria)

N. 3356 Manzoni (corso Macchiavelli Venaria)

N. 2292 IV Novembre (via Iseppon Venaria)

N. 2302 Filzi (corso Garibaldi Venaria)

N. 2295 Stazione Venaria SFM (viale Roma FS Venaria)

N. 2297 Atzei (via Canale Venaria)

N. 2301 Buozzi (via Di Vittorio Venaria)