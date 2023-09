Terremoto in Marocco, Lo Russo: "Siamo pronti a dare una mano e fare tutto il possibile"

Una tragedia che ha sconvolto un intero Paese, per un numero di vittime ancora da quantificarae con esattezza e che cresce di ora in ora. Torino è vicina al Marocco. E a farsene testimone è Stefano Lo Russo, il sindaco della città, che ha voluto affidare ai social il suo pensiero.

"Il terremoto che ha colpito questa notte il Marocco è una vera tragedia, che già in queste prime ore ci mette di fronte ad un terribile bilancio di vittime e feriti - ha scritto il primo cittadino -. Ho avuto modo di sentire al telefono la Console del Marocco a Torino Leila Nahari, per esprimerle tutta la nostra solidarietà in questo momento terribile e la disponibilità a fare quanto possibile". "La nostra piena vicinanza e il nostro supporto - ha aggiunto - vanno anche alle torinesi e ai torinesi di origine marocchina, comunità di concittadine e concittadini che vive ore di dolore e profonda preoccupazione".



Al momento, dopo il sisma, si contano oltre 800 morti. E per la comunità marocchina residente a Torino, la seconda per numero di stranieri presenti in città, sono state ore di grande apprensione. All'ombra della Mole sono ben 15.276 gli uomini e le donne provenienti dallo stato africano. A confermare la preoccupazione per zii, nonni, cugini e parenti abitanti in Marocco è Walid Bouchnaf, portavoce della moschea Mohammed VI di via Genova.

Notte in bianco

"Ho passato - racconta - la notte in bianco: le prime notizie via social erano confuse, non si capiva l'intera situazione, dove fosse capitato il terremoto, i danni e le morti". "Più passava il tempo - aggiunge - e più era chiaro dove fosse l'epicentro, cioè la zona di Marrakech. Io ho parenti in quasi tutte le città del Marocco e come me la maggior parte dei marocchini presenti in Italia, che stanotte avranno passato ore cercando di contattare chi abita là".

Attenti alle truffe