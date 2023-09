Tamponamento in tangenziale: tre vetture coinvolte all'altezza di corso Francia. Due feriti

Incidente anche nella giornata di oggi, lungo la tangenziale di Torino: lo schianto si è verificato all'altezza di corso Francia in direzione Milano, in tangenziale Sud.



Sono tre i veicoli coinvolti, due persone ferite sono state portate all'ospedale di Rivoli, uno in codice verde e uno in codice giallo. Difficoltà per il traffico lungo la tratta, per le attività di messa in sicurezza da parte dei soccorritori e degli agenti della polizia stradale.