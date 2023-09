Frejus, dalla scorsa notte finalmente il tunnel è stato riaperto: "Grazie per la pazienza"

Riaperto in entrambe le direzioni il Traforo del Frejus, in alta valle di Susa

Lo aveva annunciato il ministro francese in prima persona: "Il Fréjus riaprirà ai mezzi pesanti tra sabato e domenica", aveva detto il titolare transalpino del dicastero ai trasporti, Clément Beaune.



E così è stato: dalle 20:55 di ieri sera - venerdì 8 settembre - è stata riaperta l’autostrada francese A43 e anche il tunnel che collega la Francia all'alta val di Susa e quindi all'Italia.



Semaforo verde, dunque, a tutti i veicoli nei due sensi di circolazione. "A tutti i clienti grazie per la Vostra pazienza", ha detto Sitaf, la società che gestisce l'infrastruttura, sui propri canali social.



Lo stop era stato imposto dopo la frana che lo scorso 28 agosto si era abbattuta su una strada statale in Savoia, poco dopo il confine con l'Italia.