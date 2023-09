Madonna del Pilone, chiude il ristorante “L'isola del pescatore”: “Grazie per averci scelto in questi 20 anni”

“Grazie di cuore per aver scelto il nostro ristorante in tutti questi 20 anni, ne siamo davvero onorati”: si è chiusa così l'avventura del ristorante “L'isola del pescatore” di corso Casale 199 a Torino, nel quartiere Madonna del Pilone.



Il saluto ai clienti



L'attività, specializzata in sushi e cucina orientale ma ormai storica nel quartiere, ha salutato i propri clienti con un messaggio lasciato sulla vetrina: “Un ringraziamento speciale - si legge – ai nostri clienti abituali e grazie per aver sempre avuto fiducia in noi, sia nei momenti di felicità che durante i tempi duri”.



La vicinanza del quartiere



Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti sui gruppi Facebook dedicati a Madonna del Pilone: “Per noi era un'istituzione” ha commentato Anna. “Erano bravissimi e buonissimi” gli ha fatto eco Massimiliano. “Erano strepitosi, ci mancheranno tanto” ha aggiunto ancora Lucrezia. C'è chi, infine, pensa alla desertificazione commerciale: “Anche questa attività chiusa, povero borgo” ha chiuso lapidariamente Laura.