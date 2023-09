Parella, proseguono i festeggiamenti per i 20 anni dell'Officina Verde Tonolli

Dopo la pausa estiva, a settembre ha riaperto al pubblico l'Officina Verde Tonolli di via Valgioie 45 a Torino, nel quartiere Parella. Per l'occasione, proseguiranno i festeggiamenti per i 20 anni dall'inaugurazione con una serie di appuntamenti speciali dedicati a tutta la cittadinanza.



Settembre alla Tonolli



Le iniziativa del settembre alla Tonolli sono iniziate sabato 2 con una giornata di animazione per bambini, seguita dalle attività del laboratorio urbano di educazione civica estivo per ragazzi dai 14 ai 17 anni “Piazza Ragazzabile” 2023 venerdì 8 e da alcune visite guidate accompagnate da sedute di QI Gong sabato 9. Si proseguirà sabato 16 con i tavoli da gioco della “ludoteca a cielo aperto” Circo Luce, sabato 23 con una caccia al tesoro, assaggi di miele e attività di Reiki e riflessologia plantare con “La via degli elementi” e sabato 30 settembre con un concorso di fotografia e pittura.



Cos'è l'Officina Verde



Aperta nel giugno del 2003 da un gruppo di associazioni guidate dalla Circoscrizione 4 di Torino, l'Officina Verde Tonolli ospita orti urbani, attività di apicoltura urbana, animazione ambientale e decoro del verde, un percorso sensoriale e incontri conviviali.