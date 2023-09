Giaveno, domenica i “cinquecentisti” si danno appuntamento per l’undicesima edizione del raduno di Fiat 500 storiche

Domenica 17 settembre i “cinquecentisti” si danno appuntamento a Giaveno per l’undicesima edizione del raduno di Fiat 500 storiche, prodotte tra il 1957 e il 1977.

Il raduno è patrocinato dalla Città metropolitana di Torino ed è organizzato dal Coordinamento della Valle di Susa del FIAT 500 Club Italia, il più grande club al mondo dedicato all’utilitaria che ha motorizzato l’Italia. I partecipanti alla manifestazione, a bordo delle piccole bicilindriche, andranno alla scoperta della Val Sangone, ritrovandosi d alle 8,30 alle 10,15 in piazza Molines per effettuare l’iscrizione.

I cinquecentisti riceveranno in omaggio la welcome bag, sarà offerto loro il caffè di benvenuto al bar-caffetteria Campana e sarà scattata la foto a ricordo della giornata. Alle 10.45 è prevista la partenza per il tour, che toccherà Avigliana e Sant’Ambrogio di Susa, con il passaggio alla Sacra di San Michele. Il pranzo è in programma alle 13 al ristorante Altavista di Avigliana e il raduno si concluderà alle 16,30 con il rientro in Piazza Molines e le premiazioni alla presenza delle autorità.

Parte dei proventi del raduno saranno devoluti a favore dell’Unicef, a sostegno del programma di vaccinazioni nei Paesi a basso reddito e per i bambini dell’Ucraina. Per informazioni e iscrizioni al raduno si possono contattare Renato Breusa al numero telefonico 340-1802006 o Antonio Politanò al 333-1212504, oppure scrivere a r.breusa@libero.it o a r.breusa@500clubitalia.it

Il Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, dedicato alla 500 storica progettata da Dante Giacosa nel 1957, è il più grande Club di modello al mondo ed è affiliato all’ASI dal 2000. I soci hanno superato quota 21.000 e sono in continuo aumento. Ogni anno vengono organizzati centinaia di raduni con gli appassionati. Fiore all’occhiello è il museo multimediale Dante Giacosa, che opera anche come centro di documentazione per l’educazione stradale a Garlenda. Per approfondire si può consultare il sito Internet www.500clubitalia.it