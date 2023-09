Lo Russo incontra i gestori di Spazio 211: "Torino impegnata perché l'attività riapra"

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha incontrato oggi a Palazzo Civico i gestori dello Spazio 211, il live club di via Cigna che nei giorni scorsi ha annunciato la sospensione di tutte le attività dopo una serie di furti e di tentare effrazioni. “E’ stata l’occasione per confermare l’impegno della Città che metterà in campo una serie di azioni su più fronti affinché si costruiscano le condizioni per riaprire l’attività”.

Impegnati numerosi assessori

Un impegno trasversale, fanno sapere da Palazzo Civico, che vedrà coinvolte le deleghe degli assessori Mazzoleni (Urbanistica), Pentenero (Sicurezza), Purchia e Carretta (Cultura e Sport). Sul primo fronte si lavorerà per la messa in sicurezza dell’area relativamente alle proprietà private per scoraggiare nuove intrusioni all’interno dell’area comunale dove ha sede Spazio 211.

Inoltre, gli operatori di Spazio 211 verranno coinvolti dalla Città nella progettazione urbanistica che riguarda quella zona, incluse le aree di Sempione e Rebaudengo, mentre nei prossimi mesi sarà interessata dall’avvio dei cantieri della linea 2 della metropolitana. Sempre sul fronte della sicurezza, sarà avviato un tavolo con la Questura per il contrasto ai fenomeni di criminalità attraverso un monitoraggio che vedrà anche il coinvolgimento della Polizia Locale.

Monitoraggio costante con la Polizia

Infine, conclude Palazzo Civico, si cercherà di potenziare le attività culturali e sportive che possono essere ospitate in quello spazio, per garantire a Barriera di Milano iniziative di qualità e, insieme, un presidio costante sul territorio.