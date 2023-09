Strage di Brandizzo, interviene anche il Papa: "Uccisi mentre stavano lavorando, basta morti e disgrazie"

"Ancora ho in mente i cinque fratelli ammazzati da un treno mentre stavano lavorando". Così Papa Francesco è tornato a ricordare l'incidente sul lavoro alla stazione di Brandizzo, ricevendo in udienza i membri dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) in occasione dell’80esimo anniversario della fondazione.

"Grazie anzitutto per quello che continuate a fare per la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti. Grazie perché tenete alta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, dove accadono ancora troppe morti e disgrazie", ha detto il Papa.

Intanto, è già stata cancellata la scritta, tracciata in vernice rossa ‘Assassini. Basta Appalti’ comparsa nella notte a Borgo Vercelli sulla strada davanti all’ingresso della Si.gi.fer, la ditta dove lavoravano i cinque operai investiti e uccisi nella notte tra il 30 e 31 agosto. Sull'episodio ora indagano le forze dell'ordine.