Ai Murazzi la scritta: "41 bis tortura di Stato". Il Comune: "Costa mille euro cancellarla"

Mille euro. A tanto ammonta il costo che dovrà sostenere il Comune di Torino per rimuovere la scritta “41 bis tortura di Stato”, apparsa ai Murazzi poco distante dal The Beach. A fornire la cifra l’assessore Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Lo scorso 4 marzo, in occasione del corteo anarchico nel capoluogo piemontese a sostegno di Alfredo Cospito, i muri delle vie del centro cittadino sono state coperte di graffiti. Scritte che in molti casi, sono state rimosse. “E’ dovere dell’Amministrazione – sottolinea Firrao - ripristinare il decoro, eliminando scritte offensive verso lo Stato e le sue Istituzioni, soprattutto in luoghi di cultura, nonché di svago e ad alta frequentazione come i Murazzi”.

Foglietta, nella replica, ha spiegato che la Città ha chiesto “un preventivo per la rimozione della scritta segnalata, che è di circa 1000 euro”.