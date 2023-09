Continua il calvario di Pogba: positivo al testosterone dopo Udinese-Juve, rischia fino a due anni di stop

Per la carriera di Paul Pogba potrebbe essere il colpo mortale: il campione della Juve è risultato positivo al testosterone dopo il controllo antidoping effettuato al termine della gara del 20 agosto scorso a Udine (quando non era neppure sceso in campo).

Calvario iniziato nel luglio 2022

Ora rischia una squalifica fino a due anni, se le controanalisi confermeranno la sua positività. Per lui è davvero un periodo nerissimo, iniziato nel luglio del 2022 con quell'infortunio in precampionato che lo ha costretto a saltare il Mondiale (anche per non aver voluto provare subito la strada dell'intervento chirurgico), cui sono seguite una serie di ricadute ogni volta che provava a tornare in campo.

Il rischio di una maxi squalifica

E adesso, dopo aver addirittura meditato il ritiro, come aveva confidato nei giorni scorsi, ecco la nuova mazzata. Il centrocampista sarà sospeso in via cautelare e il tribunale nazionale antidoping potrebbe decidere per lui anche una maxi squalifica, a meno che il giocatore e la Juve non scelgano la strada del patteggiamento.

Di sicuro il suo ritorno in campo si allontana e di molto. Sempre che nei prossimi mesi, dopo il mancato accordo sul taglio dello stipendio (che la società si augurava, visti i suoi perduranti stop), non si arrivi alla rescissione del contratto, specie se dovesse arrivare uno stop di lunga durata.