I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Torino: doppia data il 16 e 17 aprile al Palaolimpico

Doppia data a Torino per i Pinguini Tattici Nucleari, che porteranno il loro "Fake news tour" al PalaOlimpico il 16 e 17 aprile 2024. Manca tanto tempo? Per il concerto sì, ma non per assicurarsi un posto in prima fila: la corsa ai biglietti è infatti già iniziata sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, dove le prevendite sono attive.

I "Pinguini" sono reduci dall'enorme successo del tour estivo, che si è conclusa sabato scorso, 9 settembre, a Reggio Emilia (Campovolo) con una grande festa insieme a 80.000 persone. Da lì è nata la voglia di ripartire con nuove date, che porteranno di nuovo nei palazzetti "Fake news", il disco uscito lo scorso dicembre e già certificato Triplo Platino. E Torino è una delle mete scelte, grazie anche al "sold out" che i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto registrare allo Stadio Olimpico lo scorso luglio nella loro prima data all'ombra della Mole.

I "numeri" dei Pinguini sono importanti: oltre un miliardo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album "Fake News" e di "Rubami la notte", il singolo uscito a maggio e salito ai vertici di tutte le classifiche, e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica. Quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band in un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.

Tutte le info su magellanoconcerti.it