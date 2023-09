Biciclette da primato, da tasca e pieghevoli: la mostra del Poli prosegue al Castello del Valentino

Ospitata in Sala delle Colonne presso il Castello del Valentino - Viale Mattioli 39 - la Mostra è curata dai docenti Claudio Germak, Cristian Campagnaro del DAD Dipartimento di Architettura e Design e Walter Franco del DIMEAS – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino. L'iniziativa prende il titolo dal libro del professor Vittorio Marchis.

In esposizione ci sono biciclette da primato, su misura, da sforzo, da tasca, cargo e pieghevoli, ruote di invenzione, hand bike, macchine a pedali e di recupero, ma anche strumenti per pedalare nel territorio, per la salute, l’ambiente e la sicurezza.