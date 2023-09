Parlare del prezzo condizionatori Samsung non è facile, semplicemente perché lo stesso dipende da vari fattori in primis dal modello per il quale decideremo di optare. e ce ne stanno tanti, e dipende dalla potenza dello stesso e si va dai 9.000 ai 18.000, e dipende per esempio se stiamo parlando di un mono split che ha una unità interna e che di sicuro costerà molto meno per esempio che un multi Split che ha varie unità interne dipendendo da quante stanze si vogliono climatizzare.

Ma poi la questione non è solo della varietà dei modelli ma è anche del periodo nel quale decidiamo di andare ad acquistare un condizionatore della Samsung, e sarebbe la stessa cosa di qualsiasi altra azienda.

Nel senso che ci sono dei periodi dell'anno, ad esempio il periodo invernale, dove i prezzi inevitabilmente saranno più bassi, perché la domanda è più bassa, e quindi ogni impresa vista la concorrenza spietata per stimolare all'acquisto, potrebbe proporre queste offerte.

E quanto per dare un'idea sui prezzi e sulla differenza tra i vari modelli ad esempio potremmo volere un modello con quattro unità interne chiamato quadri split per quelle persone che magari vivono in una casa immensa e pensiamo a chi vive in una villa e ha bisogno di condizionare e climatizzare varie stanze, e in questo caso il prezzo andrà quasi sui €3000.

Prezzo che non dipende chiaramente solo dalle unità interne ma dipende dal fatto che parliamo di un condizionatore con pompa di calore, con wi-fi incluso e soprattutto con la possibilità di ottenere delle detrazioni come per esempio del 50 o del 65% dipendendo dal bonus specifico, e di questo basta parlarne con il proprio commercialista di riferimento, che ci darà tutte le informazioni che ci servono.

Ad esempio in certe situazioni è stato possibile ottenere anche il cosiddetto sconto in fattura che ci permette di risparmiare immediatamente senza aspettare le detrazioni fiscali come succede per gli altri bonus, e questo può essere un grande incentivo per le persone che altrimenti avrebbero difficoltà per acquistarne uno, pur sapendo di averne bisogno per gestire i mesi estivi.

Può essere una buona idea investire sull'acquisto di un condizionatore della Samsung

Le persone che decidono di investire i loro soldi per acquistare un condizionatore della Samsung vogliono avere un condizionatore che non dia loro problemi, e soprattutto che abbia un ciclo di vita molto lungo, e di sicuro molto più lungo di molti altri condizionatori.

Anzi magari parliamo di quelle famiglie che hanno fatto pure fatica a prendere questa decisione per questioni economiche, come già dicevamo nella prima parte, e visto che stanno sostenendo uno sforzo che metterà in difficoltà il bilancio familiare, almeno non vogliono avere problemi, e vogliono avere soddisfazioni dal loro condizionatore.

Soddisfazioni che arriveranno anche dalle prestazioni energetiche che garantirà il condizionatore che poi si tradurranno in risparmio energetico, e il che significa che la famiglia in questione recupererà buona parte del suo investimento risparmiando soldi nelle bollette negli anni a venire.