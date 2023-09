Viverbe si modernizza e coinvolge i giovani per valorizzare la menta di Pancalieri

Viverbe, la Fiera della Menta e delle Erbe officinali di Pancalieri, si rinnova per la sua quarantaduesima edizione, puntando sui giovani, sull’arte e sulle famiglie da venerdì 15 a domenica 17 settembre.

Il desiderio di rinnovamento parte dall’Amministrazione comunale, che affida all’educatore, artista e giornalista Andrea Caponnetto dell’Agenzia Acca il compito di ‘art director’ della manifestazione, con la collaborazione della Pro loco per quanto riguarda gli aspetti contabili, ma non di organizzazione. “Recentemente ho potuto gustare un gelato in Sicilia prodotto proprio con la menta di Pancalieri – racconta Caponnetto –: abbiamo un prodotto molto importante, che va valorizzato il più possibile, e Viverbe è una fiera che può solo crescere”. Quest’anno saranno una novantina gli espositori di erbe, prodotti gastronomici d’eccellenza e di artigianato, andando quasi a raddoppiare le presenze dell’anno scorso. Novità importanti saranno ‘Viverbe by night’, ovvero il prolungamento dell’esposizione fino a mezzanotte nella serata di sabato, con il coinvolgimento di una decina di artisti di strada provenienti da tutto il mondo che suoneranno per le vie del centro. “Quest’anno abbiamo incluso anche via Re Umberto, caratteristica e suggestiva, con un’esposizione di opere di artisti under 35 sul tema ‘L’essenzialità’: in questo modo il percorso diventerà unico e circolare” spiega Caponnetto.

I giovani saranno protagonisti, e non solo per quanto riguarda esposizioni e musica: “Sono stato contattato da una ventina di pancalieresi under 30 che hanno apprezzato molto le nuove proposte e hanno chiesto di poter dare una mano, andando contro lo stereotipo comune dei giovani sfaticati” spiega l’art director. Altri eventi saranno invece dedicati alle famiglie, come la festa inaugurale ‘Figli delle stelle’, letture animate e laboratori, tra cui la creazione di un balsamo per labbra alla menta. “Ho una figlia di sei anni, e ho pensato a lei e a cosa le sarebbe piaciuto – dichiara Caponnetto –: sono anche andato nelle scuole per parlare agli alunni e pubblicizzare l’evento, affinché potessero capire che la fiera è anche rivolta a loro”.

A seguito della fiera, lunedì e martedì si terrà la festa patronale di Corpi Santi, con eventi sportivi, musicali e gastronomici e il ritorno dello spettacolo pirotecnico martedì sera. Il programma dettagliato di Viverbe e della festa patronale è leggibile online, cliccando qui.