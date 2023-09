Per scoraggiare i 'furbetti dei rifiuti' a Moncalieri arriva l'isola ecologica itinerante: quando passerà e dove

A Moncalieri il fenomeno dei 'furbetti dei rifiuti', che scaricano impunemente mobili, arredi e oggetti ingombranti, invece che chiamare chi è deputato al loro smaltimento, è un fenomeno che è stato scoraggiato solo in parte dalle fototrappole e dalle multe salate della Polizia locale.

Parte l'isola ecologica itinerante

Ed allora si tenta anche con una strada diversa. Con il mese di settembre, parte anche a Moncalieri l'iniziativa delle isole ecologiche itineranti, con l'intento di agevolare il recupero dei rifiuti ingombranti e dell'indifferenziato e contrastare nel contempo il triste fenomeno degli abbandoni.

Il calendario completo

Si comincia sabato 16 settembre, dalle ore 8.30 alle 13, nel piazzale del parcheggio del Banco Alimentare, il 23 settembre l'appuntamento sarà invece in piazza Brennero, sempre dalle 8.30 alle 13, stesso orario sabato 30 settembre per l'appuntamento previsto in piazzale S. da Trofarello. Il 7 ottobre, invece, l'isola ecologica itinerante sarà posizionata in piazza Marconi, con orario 8-13.