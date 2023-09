Dal Regina Margherita è caccia aperta a 500 malattie dei neonati: coinvolti 6000 bambini nati al Sant'Anna

Caccia aperta a 500 malattie pediatriche che, se identificate per tempo, possono incontrare una cura e una soluzione. Ecco il progetto di screening sui neonati ribattezzato NeoGen . Una ricerca estesa che vuole coinvolgere la platea più vasta possibile. " La pediatria è una disciplina sempre più di tipo preventivo e non curativo e questo deve diventare sempre di più la nostra mission ", commenta Franca Fagioli , direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino Regina Margherita.

Migliorare la prevenzione

Attualmente se ne cercano 50, quindi il progetto punta a moltiplicare in maniera esponenziale la forza di prevenzione tra i neonati che nascono all' ospedale Sant’Anna . Con questo tipo di prevenzione, fino a oggi, è stato possibile combattere problemi come disabilità intellettiva, coma, insufficienza epatica, cataratta e morte improvvisa. Una casistica che colpisce un neonato ogni tremila.

6000 i bimbi coinvolti

A partire dal 1° ottobre saranno circa 6000 i bimbi coinvolti e, in caso di riscontro di qualche malattia, si procederà ad avvisare la famiglia avviando il possibile cammino di cura. Le analisi saranno condotte da IIGM , l’Italian Institute for Genomic Medicine, ente strumentale della Fondazione Compagnia di San Paolo , sotto la guida del professor Saverio Minucci . " Vogliamo andare verso il paziente e usiamo un approccio smart, andando ad analizzare solo una parte del dna, limitando i costi senza perdere in efficacia ".

'Progetti di questa portata possono funzionare solo attraverso la collaborazione, non scontata, tra pubblico e privato", dice il segretario generale di Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi . " Questa volta non parliamo di muri o di lavori, ma di un'attività complessa quanto preziosa ".

Il Progetto NeoGen è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Maria Teresa Lavazza, rispettivamente per 2 milioni di euro e 700 mila euro. "Per noi si tratta della prima iniziativa che sosteniamo come Fondazione, in un mondo e un settore che ci è sempre stato molto caro", commenta Giuseppe Lavazza, presidente Fondazione Maria Teresa Lavazza.

"Comincio ad abituarmi alle sorprese e alle innovazioni positive che arrivano dal Regina Margherita - dice l'assessore regionale alla sanità, Luigi Genesio Icardi - È stato fatto un grande lavoro, anche per orientarsi all'interno del labirinto normativo di questi settori".

I timori e le speranze di chi entra in ospedale

"Chi entra in ospedale lo fa carico di timori, ma anche di speranze - dice l'assessore comunale al Welfare, Jacopo Rosatelli - e credo che la speranza sia un bene prezioso, in un momento come questo in cui l'infanzia è particolarmente fragile ed esposta. Qui si vuole dare un messaggio positivo, di fiducia e senza distinzione".



"Un'azienda così grande può vantare tante eccellenze - conclude Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza -. E una grande eccellenza è, per noi, un progetto come questo, perché accanto all'attività clinica c'è anche una grande attività di ricerca. Una alimenta l'altra".