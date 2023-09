Salute, allarme sotto la Mole: i torinesi fanno sempre meno controlli regolari

I torinesi sono sempre meno attenti alla loro salute? A lanciare l’allarme è l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, svolto in collaborazione con Nomisma. L’indagine, che periodicamente sonda l’attitudine alla prevenzione degli abitanti del Bel Paese e di varie città italiane, ha riscontrato infatti come il numero di torinesi che svolgono controlli regolari sia diminuito nettamente rispetto all’anno scorso, in controtendenza rispetto alla media nazionale e anche alle altre città oggetto dello studio.

Solo uno su tre

Dichiara infatti di monitorare la propria salute attraverso esami e visite di prevenzione solo il 33% dei torinesi, precisamente uno su tre. Il dato è ben più basso del 42% registrato nel 2022, e inferiore alla media nazionale del 41%, che - al contrario - risulta in crescita rispetto alla rilevazione precedente. Aumenta, invece, la percentuale di torinesi che dice di curarsi solo quando comincia a soffrire di un disturbo o di una malattia - che si impenna dal 36% al 48% - mentre resta sostanzialmente stabile la quota di chi dice di non fare nulla di particolare per tutelare la propria salute (9%, contro il 10% dell’anno scorso).

Sangue e urine

Andando ad approfondire i singoli esami, le analisi del sangue risultano il controllo più effettuato: lo hanno svolto nell’ultimo anno circa tre torinesi su quattro (74%). Al secondo posto l’esame delle urine, che più di uno su due (54%) ha effettuato negli ultimi 12 mesi. Appaiono invece più trascurati altri esami importanti, come la visita dermatologica per il controllo dei nei: nonostante la crescente pericolosità dell’esposizione eccessiva ai raggi solari, due torinesi su tre (66%) dichiarano di aver fatto l’ultima visita di questo tipo “molti anni fa”, o addirittura di non averla mai fatta, e solo il 17% l’ha svolta negli ultimi 12 mesi.

Guardando al campione femminile, inoltre, emerge come poco più di un terzo (39%) delle donne torinesi si sia sottoposta a una visita ginecologica nell’ultimo anno, con più di una su quattro (28%) che addirittura non ha mai svolto questo controllo o non lo effettua da molti anni. Di conseguenza, soltanto il 32% dice di essersi sottoposta a un Pap test negli ultimi 12 mesi.

Colpa dei tempi d'attesa