Domenica a Torino le Frecce Tricolori: "Venite all'Aero Club in bici o monopattino"

Sono attese circa 100.000 persone nell’imminente weekend, presso l’Aero Club di Torino. Lo show delle Frecce Tricolori, che si svolgerà domenica in occasione del Centenario dell'Aeronautica Militare, attirerà una gran folla di persone. Se tutti dovessero scegliere l’auto, la conseguenza ovvia saranno strade congestionate, rumorose, con traffico, smog e clacson: veicoli in transito, in sosta e in malasosta. Come evitarlo?

Venite in bici o monopattino

“L’invito alla cittadinanza – spiega Diego Vezza, il presidente della Consulta della Mobilità Ciclistica e Moderazione del Traffico – è di scegliere un mezzo agile e leggero per raggiungere l’evento, oltretutto in occasione della Settimana Europea della Mobilità”.

Il Campo Volo è facilmente raggiungibile in bicicletta o monopattino grazie alle ciclabili di viale Certosa (per chi viene da Collegno), e dalla ciclabile di Strada Antica di Collegno (per chi viene da Torino), evidenziando ancora una volta come quell’asse sia oggi monco e spezzato: il proseguimento dell’infrastruttura ciclabile sull'asse di via Carrera/Asinari e via Medici è altamente necessario, così come discusso da tempo con la Circoscrizione 4.

Parcheggio temporaneo

Ed in occasione delle Frecce Tricolori la richiesta della Consulta, così come già accaduto per il Salone del Libro, è di predisporre "un parcheggio temporaneo per biciclette e monopattini all’interno del comprensorio" .