Aerei e caccia nei cieli di Torino, cittadini curiosi con il naso all’insù: cosa sta accadendo [VIDEO]

Un boato, un aereo che vola bassissimo. Poi un altro ancora. Tanto basta a suscitare la curiosità dei torinesi, in alcuni anche un velo d’apprensione dopo il test Alert di questa mattina.

Eppure non c’è nulla da temere. Gli aerei che stanno volando in questi minuti di Torino sono quelli che verranno impiegati sabato e domenica nell’air show in programma al campo volo di Collegno, per i cento anni di storia dell’Aeronautica Militare. Acrobazie, voli a bassa quota. Insomma, le prove ufficiali di uno spettacolo che terrà i torinesi davvero con il naso all’insù. In tanti hanno fermato le macchine e i motorini, cercando nel cielo tracce del passaggio dei Top Gun italiani.

Nulla di cui spaventarsi, dunque. Nessuna minaccia, ma una semplice esercitazione volta a garantire a chi vorrà assistere allo show uno spettacolo memorabile.

Questa mattina erano stati il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, il sindaco di Collegno Francesco Casciano e l'assessora al lavoro della Città di Torino, Gianna Pentenero, a ricevere all'Aeroporto di Caselle il Comandante delle Frecce Tricolori, Stefano Vit. A fare gli onori di casa per Leonardo, Dario Marfè, a capo della direzione commerciale, del supporto ai clienti e del business legato ai prodotti proprietari.

La Pattuglia acrobatica nazionale è atterrata a Torino verso mezzogiorno e dopo ha "testato" i cieli di Torino con le prove di volo in preparazione dell’esibizione prevista per domenica. "Le Frecce Tricolori", ha detto Allasia, "continuano a rappresentare un'eccellenza di cui il nostro Paese deve andare davvero orgoglioso. Domenica certamente daranno vita ad uno spettacolo unico".

"Quello a cui gli spettatori torinesi assisteranno - racconta invece il Comandante Stefano Vit - sarà uno spettacolo di 24 minuti, fatto di immagini, colori, e musica. Sarà un crescere di emozioni, che vedranno alternarsi, in 18 manovre acrobatiche, il solista e la formazione".